Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 19 Ağustos'ta alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet Nuri A. (46), iş yerinde bulunan Aytekin Fil (53) ile eşi Neslihan Fil'e (48) tabancayla ateş etti. Saldırının ardından olay yerine geldiği hafif ticari araca binerek kaçmaya çalışan zanlıya, çiftin oğlu Sinan Fil (30) müdahale etmek istedi. Şüphelinin aracına binen Sinan Fil, burada çıkan arbede sırasında Mehmet Nuri A.'nın silahından çıkan kurşunla vuruldu.

BABA HASTANEDE, OĞLU TERK EDİLEN ARAÇTA CAN VERDİ

Olayın ardından kaçan zanlı, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta aracı bırakarak yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde, araç içerisinde bırakılan Sinan Fil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Aytekin Fil doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, anne Neslihan Fil ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan zanlı Mehmet Nuri A., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Mehmet Nuri A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.