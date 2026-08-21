Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 19 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen kanlı olayda müteahhit Mehmet Nuri Ataş (46), aralarında alacak meselesi bulunan emekli polis memuru ve iş ortağı Aytekin Fil'in (53) iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki tabancayı çeken Ataş, Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil'e (48) kurşun yağdırdı.

OĞLUNU KAÇTIĞI ARAÇTA BAŞINDAN VURDU

Saldırının ardından olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışan Ataş'ı durdurmak isteyen çiftin oğlu Sinan Fil (30), hareket halindeki araca bindi. Seyir halindeki araçta çıkan arbedede Ataş, tabancayla Sinan Fil'i de başından vurdu. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne ulaştığında kanlar içinde kalan Sinan Fil'in bulunduğu aracı sokağa terk eden Ataş, yaya olarak izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Aytekin Fil doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Sinan Fil'in de araç içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı anne Neslihan Fil ise tedavi altına alındı.

ACILI ANNE CENAZEYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu saklandığı adreste suç aleti tabancayla birlikte yakalanan Mehmet Nuri Ataş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan baba ve oğlunun cenazeleri Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan acılı anne Neslihan Fil, eşi ve oğlunun son yolculuğuna tekerlekli sandalyeyle katıldı.

"PAYIMA DÜŞEN 40 MİLYON LİRAYI ÖDEMEDİ"

Emniyetteki sorgusunda dehşetin nedenini açıklayan katil zanlısı Ataş, "Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum" sözleriyle suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarına "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri karar verir" diyen zanlı, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.