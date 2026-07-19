Perakende sektöründe sıkça uygulanan "Bir Alana Bir Bedava" kampanyalarıyla ilgili tüketicilerden gelen şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Sabah gazetesinin haberine göre, bazı işletmeler, kampanya adı altında ürün fiyatlarını önceden artırarak tüketiciyi yanıltıyor. Bakanlık, söz konusu uygulamaları incelemeye aldı.

Vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na yaptığı başvurularda, kampanyaya dahil edilen bazı ürünlerin farklı marketlerde çok daha düşük fiyatlarla satıldığına ilişkin karşılaştırmalı örnekler sunuldu. Şikâyetlerde, "Bir Alana Bir Bedava" etiketiyle satışa çıkarılan ürünlerin, başka zincir marketlerde yaklaşık yarı fiyatına bulunabildiği ifade edildi.

81 İLDE DENETİM BAŞLATILACAK

Bakanlık, gelen başvuruları ihbar niteliğinde değerlendirerek inceleme sürecini başlattı. Bu kapsamda, söz konusu kampanyaları uygulayan marketlerin ürün ve fiyat politikaları Türkiye genelinde 81 ilde denetlenecek.

ALDATICI KAMPANYALARA CEZA GÜNDEMDE

Yapılacak incelemeler sonucunda kampanyaların tüketiciyi yanıltacak şekilde düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın, aldatıcı ticari uygulamalara karşı mevzuat çerçevesinde ceza kesebileceği belirtiliyor.

TÜKETİCİLER FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIYOR

Son dönemde artan fiyat bilinciyle birlikte tüketicilerin farklı marketlerdeki ürün fiyatlarını daha sık karşılaştırdığı belirtiliyor. Uzmanlar ise kampanyalı alışverişlerde yalnızca indirim söylemine değil, ürünün önceki satış fiyatına ve farklı satış noktalarındaki fiyatlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.