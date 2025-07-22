Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" kapsamında Meclis'te parti liderleriyle görüştü.

Kalın, Meclis temaslarının ilk aşamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken liderlerle yapılan görüşmede sürecin yol haritası ele alındı.

Ayrıca komisyon aşaması öncesi son fikir alışverişlerinin de yapıldığı kaydedildi.

SİYAH ÇANTANIN SIRRI

Görüşmelerin yanı sıra sosyal medyanın gündemi MİT Başkanı Kalın’ın yanında taşıdığı siyah çanta oldu.

İddiaya göre, çantanın içinde "çok önemli, gizli olabilecek bilgiler ve notlar" bulunuyor. Ayrıca çanta, sembolik anlamlar da taşıyor.

Kalın dün Meclis'te yaptığı görüşmelerde AKP, MHP ve DEM heyetini ziyaret ederken; bugün İYİ Parti yarın da CHP'yi ziyaret etmesi bekleniyor.