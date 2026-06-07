İngiltere’de metal dedektörüyle hobi amaçlı arama yapan iki arkadaşın ortaya çıkardığı keşif, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Somerset bölgesinde yaşayan kamyon şoförü Kevin Minto ve arkadaşı Phil Costello, çamurlu bir arazide yaptıkları inceleme sırasında Roma dönemine ait son derece değerli bir altın yüzük buldu.

ANTİK DÖNEME AİT DEĞERLİ BULUNTU

Yetkililere teslim edilen ve “Ilminster Yüzüğü” adıyla kayıt altına alınan eser, yaklaşık 75 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon TL) değer biçilen tarihi bir obje olarak açıklandı.

Uzmanların yaptığı incelemelere göre 48 gram ağırlığındaki altın yüzük, milattan sonra yaklaşık 297 yılına tarihleniyor. Üzerinde, iki atın çektiği bir savaş arabasını yöneten zafer tanrıçasını betimleyen özel bir oyma taş yer alıyor.

ÜST DÜZEY BİR ROMALIYA AİT OLABİLİR

Tarihçiler ve arkeologlar, yüzüğün sıradan bir kişiye ait olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Değerlendirmelere göre bu nadir eser, büyük olasılıkla yüksek rütbeli bir Roma askeri komutanına ya da önemli bir devlet görevlisine aitti.

Kevin Minto’nun aynı bölgede yaptığı aramalarda yalnızca bu yüzük değil, başka tarihi kalıntıların da ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

HOBİYLE BAŞLAYAN SÜRPRİZ KEŞİF

68 yaşındaki Minto, formda kalmak amacıyla metal dedektör hobisine başladığını anlattı. Buluntudan elde edilen gelirle ilgili olarak, arazi sahibinin payını aldığı, Minto’nun ise kendi kazancını birlikte çalıştığı dedektör arkadaşıyla paylaştığı aktarıldı. Elde ettiği gelir sayesinde ipotek borcunu kapattığı ve kamyon şoförlüğü yaptığı gün sayısını haftada dört güne düşürdüğü belirtildi.

MÜZE KOLEKSİYONUNA KATILACAK

Güney Batı Miras Vakfı, tarihi yüzüğü 75 bin sterlin karşılığında koleksiyonuna dahil ettiğini duyurdu. Yüzüğün ilerleyen dönemde müzede sergileneceği ve özellikle ilkokul öğrencilerine Roma tarihi hakkında eğitim amaçlı gösterileceği açıklandı.

Vakfın kıdemli küratörü Amal Khreisheh, eserle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:

"Ilminster Yüzüğü hem büyük hem de ağır. Ayrıntılı altın işlemeleri ve özenle işlenmiş oyma taşıyla son derece etkileyici bir eser. Bu özelliklerin bir araya gelmesi onu gerçekten olağanüstü kılıyor"