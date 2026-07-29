Salı akşamı Belçika semalarında görülen sıra dışı bulutlar, gökyüzünü izleyenlerin dikkatini çekti. Çok sayıda kişi, alışılmadık manzarayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Vatandaşların "komik küçük bulutlar" ve "özel bir gökyüzü" olarak tanımladığı oluşumların, meteorolojik açıdan sirrokümülüs bulutları ile virga adı verilen atmosfer olayının birleşiminden kaynaklandığı açıklandı.

rtl.be'de yer alan haberde Meteorolog David Dehenauw'un verdiği bilgiye göre, sirrokümülüs bulutları gökyüzünde birbirini takip eden çok sayıda küçük topçuk görünümü oluştururken, virga ise bulutlardan düşen yağmur veya karın yere ulaşmadan önce kuru hava tabakasında buharlaşması ya da süblimleşmesiyle meydana geliyor.

Bu olay, bulutların altında püskül, denizanası ya da gökyüzünde asılı duran bir perdeyi andıran etkileyici görüntüler oluşturuyor. Salı akşamı Belçika'nın farklı bölgelerinde gözlemlenen bu nadir atmosfer olayı, görenlere görsel bir şölen sundu.