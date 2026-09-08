Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi’nde yapılan son saha araştırmaları sırasında yabanileşmiş sığır sürüsü yeniden görüntülendi. Rezerv uzmanları tarafından kaydedilen incelemelerde, 12 hayvandan oluşan sürünün uzun süredir liderliğini üstlenen "Ryabko" isimli boğanın grupta yer almadığı tespit edildi.

SÜRÜ DİNAMİKLERİ

Saha gözlemlerinde, daha önce gruptan ayrı hareket eden iki yetişkin boğanın sürüye geri döndüğü belirlendi. Rezerv uzmanları, gruptaki bu kadro değişiminin yetişkin erkekler arasındaki sosyal hiyerarşinin dinamik yapısını yansıttığını kaydetti. Sığır sürülerindeki erkek bireyler arası ilişkilerin dişilere erişim, besin kaynakları ve grup içi statü rekabetine dayandığı; hiyerarşinin ise yaş, fiziksel durum ve grup nüfusuna bağlı olarak değişkenlik gösterebildigi ifade edildi.

GRUP HALİNDE YAŞAMIN HAYATTA KALMA AVANTAJLARI

Uzmanlar, yabanileşmiş sığırların tehlike anlarında sürü halinde hareket etmelerinin bir dizi hayati avantaj sağladığına dikkat çekti. Grup yaşamının sunduğu başlıca unsurlar şu şekilde sıralandı:

Tehlikelerin sürü üyeleri tarafından daha kısa sürede fark edilmesi.

Tehdit anında kolektif ve senkronize savunma hareketlerinin yapılması.

Sürüdeki genç ve savunmasız bireyler için ek güvenlik alanı yaratılması.

Deneyimli yetişkinlerin dinlenme bölgelerinin belirlenmesinde ve yırtıcılara karşı yönlendirmede rol alması.

FOTO KAPANLARA NADİREN YAKALANIYORLAR

Çernobil Yasak Bölgesi'nde uzun yıllardır insan müdahalesi olmadan yaşamlarını sürdüren ve yırtıcılarla mücadele edebilen bu yabanileşmiş sığırların foto kapan görüntülerine nadiren yansıdığı belirtildi. Son olarak Ağustos ayında gece saatlerinde hareket halindeyken kayda geçen sürünün mevcut durumu ve eski lider Ryabko'nun akıbetiyle ilgili gözlem çalışmalarının devam ettiği bildirildi.