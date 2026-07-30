ABD'de federal izin altında düzenlenen ilk açık deniz okyanus alkaliliğini artırma deneyi, 2025 yılının ağustos ayında Maine Körfezi’nin yaklaşık 61 km açığında gerçekleştirildi. Bir araştırma gemisinden altı saat boyunca yaklaşık 62.400 litre seyreltilmiş sodyum kostik soda çözeltisinin yüzey suyuna salınmasıyla yürütülen çalışmanın ilk değerlendirmeleri 2026 yılının şubat ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

PEMBE RENGİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Salım sırasında oluşan ve deniz yüzeyinde yayılan parlak pembe rengin, su hareketlerini takip etmek amacıyla çözeltiye eklenen Rhodamine Su İzleyicisi adındaki özel bir boyadan kaynaklandığı bildirildi.

İkinci bir araştırma gemisi, insansız su altı araçları, drifter cihazları, dronlar ve uydu görüntüleri eşliğinde izlenen alan üzerinden pH, alkalilik, çözünmüş karbondioksit, sıcaklık ve tuzluluk verileri toplandı. WHOI temsilcileri, izlenen su kütlesinin yaklaşık beş gün boyunca takip edilebildiğini ve su parametrelerinin beklenen süre içerisinde başlangıç değerlerine döndüğünü duyurdu.

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİ İNCELEMEK

İnsan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının her yıl %25 ila %30’unu yutan okyanusların, yapılarındaki alkali dengesi sayesinde karbonu bikarbonata dönüştürdüğü biliniyor. Araştırmacılar, deniz suyuna alkali madde eklenmesinin okyanusun atmosferden daha fazla karbondioksit çekme kapasitesini ve okyanus asitlenmesinin kabuklu deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma potansiyelini saha koşullarında test etti.

İLK BİYOLOJİK VERİLER AÇIKLANDI

Test alanında ve çevresinde yapılan ilk ölçümlerde; bakteri, fitoplankton, klorofil, zooplankton, balık ve ıstakoz larvaları üzerinde kısa vadede belirgin bir olumsuz etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Bununla birlikte projeyi yürüten ekip, çalışmanın sınırlı bir alanda ve kısa sürede gerçekleştirildiğini, balıkçılık ve besin zincirinin üst basamaklarındaki olası uzun vadeli etkilerin anlaşılması için ilave modellemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

DENEME ÖNCESİ 15 AYLIK DENEME SÜRECİ

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yürütülen 15 aylık federal inceleme ve 75 günlük kamuoyu görüşü sürecinin ardından izin verilen proje kapsamında; yerel balıkçılık grupları, kabile temsilcileri ve bölge sakinleriyle 50’den fazla bilgilendirme toplantısı yapıldığı aktarıldı.

Araştırma ekibi, Maine Körfezi’ndeki saha çalışmasının nihai bir karbondioksit giderme operasyonu olmadığını, gelecekteki olası okyanus bazlı iklim müdahalelerinin sahada nasıl izlenebileceğine ve ölçülebileceğine dair bir test niteliği taşıdığını ifade etti.