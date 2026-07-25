Olay, bugün saat 12.20 sıralarında Ümraniye'de bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kurtulan boğa, sanayi sitesi içerisinde koşmaya başladı. Boğanın kaçtığını gören esnaf, hayvanı yakalamak için seferber oldu.

SANAYİDE BÜYÜK PANİK

Ancak çevredekilerin çabalarına rağmen kaçışını sürdüren boğa, bir süre sonra bir dükkana girdi. İş yerinde bulunan çalışanlar, boğanın içeri girmesiyle birlikte büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

Bir süre dükkanda dolaşan boğa, daha sonra yeniden dışarı çıktı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların uzun süren uğraşları sonucunda yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

Öte yandan boğanın iş yerine girdiği ve çalışanların panikle kaçtığı anlar, çevrede bulunan başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.