1990'ların sonunda vahşi doğada nesli tükendiği ilan edilen tekila balığı, uluslararası koruma programı sayesinde Meksika nehirlerine geri döndü. İngiltere'den getirilen 10 adet balıkla başlatılan üretim çalışmaları sonucunda binlerce bireye ulaşan tür, nehir ekosisteminde yeniden kalıcı popülasyon oluşturdu. TEKİLA BALIĞININ NESLİ NASIL YENİDEN CANLANDIRILDI? 1998 yılında İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi, ellerindeki beş çift tekila balığını Meksika'daki Michoacán Üniversitesi'ne teslim etti. Laboratuvar ortamında ve yapay havuzlarda yürütülen titiz çalışmalarla balıklar çoğaltılarak binlerce bireylik dev bir koloniye dönüştürüldü. 2016 yılında Teuchitlán Nehri'nde başlatılan adaptasyon sürecinde balıklar önce yüzen kafeslerde nehir suyuna ve akıntıya alıştırıldı. Koşullara uyum sağladıkları doğrulandıktan sonra 2017 yılında 1.500 balık doğrudan nehre salındı. YEREL HALK PROJEYE NASIL KATKI SAĞLADI? Serbest bırakılan balıklar nehirde hayatta kalmakla kalmayıp çevredeki pınar ve derelere yayılarak doğal yollarla üremeye başladı. Türün insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebildiği tespit edildi. Projenin başarısında Teuchitlán yerel halkının aktif rol oynaması etkili oldu. Bölge sakinleri nehir kıyılarını çöplerden arındırarak ve doğal ortamı koruyarak tekila balığının nehirlerde kalıcı hale gelmesini sağladı.

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