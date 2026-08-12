Şili’nin Tierra Amarilla kentinde Temmuz 2022’de meydana gelen, 36 metre genişliğe ve 200 metre derinliğe ulaşan dev obruk, bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yerleşim alanları, sağlık ocağı ve anaokulunun hemen yakınında bulunan dev çukur, çevre halkı için potansiyel bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

ÇÖKÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDEN AÇIKLANDI

Yapılan incelemeler, obruğun doğal bir deprem sonucu değil, Minera Ojos del Salado şirketine ait Alcaparrosa bakır madeninde yürütülen aşırı yeraltı madencilik faaliyetleri nedeniyle oluştuğunu ortaya koydu. Madencilik çalışmalarının, kaya yapısını dengede tutan yeraltı su katmanını kademeli olarak kuruttuğu ve üstteki arazinin çökmesine yol açtığı tespit edildi.

Uzmanlar, çöküşün Atakama Çölü gibi kurak bir bölgede zaten hassas olan hidrolojik dengeyi daha da bozduğunu belirtiyor. Doğal dengenin yeniden sağlanmasının ise onlarca yıl sürecek izleme ve altyapı çalışmaları gerektireceği ifade ediliyor.

BÜTÜN FAALİYETLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Olayın ardından Şili jeoloji yetkilileri Alcaparrosa madenindeki faaliyetleri askıya alsa da obruk genişlemeyi sürdürdü. Yeraltı su katmanında meydana gelen hasarın geri dönülemez olduğunu hukuken doğrulayan mahkeme; maden işletmecisinin bağlı bulunduğu parent şirket Lundin Mining’e dev çukuru doldurma ve yerel su sistemlerini koruma zorunluluğu getirdi.

Can kaybının yaşanmadığı süreçte; sismik hareketler, çöküntü sırasında oluşan toz bulutları ve güvenlik endişeleri bölgedeki yatırımlar ile inşaat faaliyetlerini durma noktasına getirdi.