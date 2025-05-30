ORC Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.
İstanbul'da 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 2716 Katılımcıya sorulan ankette sonuçlar şöyle:
CHP: Yüzde 33,8
AKP: Yüzde 30,4
DEM Parti: Yüzde 7,0
MHP: Yüzde 5,2
Zafer Partisi: Yüzde 4,3
YRP: Yüzde 3,7
İYİ Parti: Yüzde 3,0
TİP: Yüzde 2,9
BBP: Yüzde 2,2
Anahtar Parti: Yüzde 2,0
Gelecek Partisi: Yüzde 1,8
Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,7
Diğer: Yüzde 2,0
Aynı soru aynı tarihlerde Ankara'da 2250 vatandaşa soruldu. Verilen yanıtlar şöyle:
CHP: Yüzde 34,1
AKP: Yüzde 30,8
MHP: Yüzde 7,4
Zafer Partisi: Yüzde 4,5
İYİ Parti: Yüzde 4,2
YRP: Yüzde 3,6
DEM Parti: Yüzde 3,2
BBP: Yüzde 2,5
Anahtar Parti: Yüzde 2,2
Gelecek Partisi: Yüzde 2,0
Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,7
Diğer: Yüzde 4,0