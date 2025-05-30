ORC Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. 

İstanbul'da 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 2716 Katılımcıya sorulan ankette sonuçlar şöyle:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 30,4

DEM Parti: Yüzde 7,0

MHP: Yüzde 5,2

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

YRP: Yüzde 3,7

İYİ Parti: Yüzde 3,0

TİP: Yüzde 2,9

BBP: Yüzde 2,2

Anahtar Parti: Yüzde 2,0

Gelecek Partisi: Yüzde 1,8

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 2,0

Aynı soru aynı tarihlerde Ankara'da 2250 vatandaşa soruldu. Verilen yanıtlar şöyle:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,8

MHP: Yüzde 7,4

Zafer Partisi: Yüzde 4,5

İYİ Parti: Yüzde 4,2

YRP: Yüzde 3,6

DEM Parti: Yüzde 3,2

BBP: Yüzde 2,5

Anahtar Parti: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 4,0