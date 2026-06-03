Bursa İnegöl’e bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail İpek (55), aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak için seraya sığındı. Bu sırada başıboş kalan 26 koyundan oluşan sürü, yakındaki bir ağacın altına toplandı.

Kısa süre sonra ağaca yıldırım düştü. Büyük gürültüyle gerçekleşen olayın ardından hayvanların dağıldığını fark eden İpek, sürüsünün yanına gittiğinde bazı koyunların hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde 6 koyunun telef olduğu, 1 koyunun da yaralandığı belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve tutanak tuttu. Olayla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.