Libya'da görev yapmakta olan ve kalp krizi geçiren Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in albay şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzalı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

DHA bakanlığın, "Libya'da görev yapmakta olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasına yer verdi.