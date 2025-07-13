İzmir’in sevilen doğal yaşam merkezlerinden biri olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda yürek burkan bir olay yaşandı. Kaçak yollarla getirildiği bir çiftlikte güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen ve sosyal medyada yapılan anketle “Pars” adı verilen genç aslan, parkta geçirdiği adaptasyon sürecinin sonunda, bir yetişkin aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
TORBALI'DAKİ ÇİFTLİKTE BULUNDU, KURTARILDI
Mart ayında İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir çiftliğe yapılan baskında yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek aslan kaçak olarak tutulduğu yerden kurtarıldı. Uygunsuz koşullarda, sadece kedi mamasıyla beslendiği belirlenen aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.
TEDAVİSİ VE BAKIMI ÖZENLE YAPILDI
“Pars” adı verilen genç aslan, ilk olarak karantinaya alındı. Burada yapılan muayenelerde raşitizm bulguları ile iç ve dış parazitlere rastlandı. Uzman ekiplerce uygun beslenme programı hazırlandı ve bağışıklığını güçlendirecek tedaviler uygulandı. Aynı zamanda çevrim içi bir anketle İzmirlilerin seçtiği "Pars" ismiyle halkın da sevgisini kazandı.
Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta, Pars'ın adaptasyon sürecinin son aşamasında diğer yetişkin aslanlarla tanıştırılması planlandı. Bariyer arkasında başlayan tanışma süreci olumlu ilerlese de, genç aslan ana bölmeye bırakıldığında sürü lideri konumundaki bir yetişkin aslanın saldırısına uğradı. Ağır kafa travması geçiren Pars, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak sürecin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) standartlarına uygun yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Yasa dışı olarak insan eliyle bakıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan ve 10 aylıkken İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirilen genç erkek aslan Pars’ın muayenelerinde raşitizm bulgularına ve iç-dış parazitlere rastlanmıştı.
Hemen tedavisine ve çok özel bir adaptasyon sürecine başlanmıştı. Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. EAZA yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü.
Her canlı doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısı ile ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.”