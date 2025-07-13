İzmir’in sevilen doğal yaşam merkezlerinden biri olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda yürek burkan bir olay yaşandı. Kaçak yollarla getirildiği bir çiftlikte güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen ve sosyal medyada yapılan anketle “Pars” adı verilen genç aslan, parkta geçirdiği adaptasyon sürecinin sonunda, bir yetişkin aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

TORBALI'DAKİ ÇİFTLİKTE BULUNDU, KURTARILDI

Mart ayında İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir çiftliğe yapılan baskında yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek aslan kaçak olarak tutulduğu yerden kurtarıldı. Uygunsuz koşullarda, sadece kedi mamasıyla beslendiği belirlenen aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

TEDAVİSİ VE BAKIMI ÖZENLE YAPILDI

“Pars” adı verilen genç aslan, ilk olarak karantinaya alındı. Burada yapılan muayenelerde raşitizm bulguları ile iç ve dış parazitlere rastlandı. Uzman ekiplerce uygun beslenme programı hazırlandı ve bağışıklığını güçlendirecek tedaviler uygulandı. Aynı zamanda çevrim içi bir anketle İzmirlilerin seçtiği "Pars" ismiyle halkın da sevgisini kazandı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta, Pars'ın adaptasyon sürecinin son aşamasında diğer yetişkin aslanlarla tanıştırılması planlandı. Bariyer arkasında başlayan tanışma süreci olumlu ilerlese de, genç aslan ana bölmeye bırakıldığında sürü lideri konumundaki bir yetişkin aslanın saldırısına uğradı. Ağır kafa travması geçiren Pars, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak sürecin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) standartlarına uygun yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: