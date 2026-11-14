Türkiye'de Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Bulgaristan harekete geçti. Konsolosluklara yeni personel atanması ve merkezi dijital randevu sistemine geçilmesi planlanırken, düzenlemelerin hayata geçirileceği tarihler de açıklandı.

KONSOLOSLUKLARA 8 YENİ PERSONEL

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova, İstanbul Başkonsolosluğu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki konsolosluk birimlerine 8 ilave personel tahsis edileceğini duyurdu.

Yeni görevliler İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluklarda çalışacak. Artan başvuru sayısı nedeniyle yaşanan iş yükünün azaltılması ve vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Yeni personelin 2026 yılı sonuna kadar göreve başlaması bekleniyor.

RANDEVULARDA DİJİTAL DÖNEM BAŞLIYOR

Vize başvurularını kolaylaştırmak için merkezi dijital randevu sistemi de devreye alınacak. Mevcut sistemde randevuların hangi kriterlere göre verildiğine ilişkin şeffaflık sorunları yaşandığını belirten Chamova, yeni sistemin belirli kurallar çerçevesinde işleyeceğini ifade etti.

Vize türünden bağımsız olarak başvuru sahiplerinin erişimine açık olması planlanan sistemin 2027 yılının ortasına kadar kullanıma sunulması öngörülüyor.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN DE ADIM ATILDI

İki ülke arasındaki görüşmelerde Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesinde tabi olduğu 180 günde 90 gün kalış sınırı da gündeme geldi.

Ekim sonunda sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olan sorunla ilgili kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşıldı. Böylece 90 günlük kalış süresini dolduran sürücülerin geçişlerinin devam edebilmesi hedefleniyor. Daha uzun süreli vizeler için ise diğer Schengen ülkeleri ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin sürmesi gerekiyor.