Kolombiya’nın Cartagena kıyılarından yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan Santa Cruz del Islote, modern dünyanın yerleşim anlayışına meydan okuyor. Sadece 2,4 dönümlük bir mercan adası üzerine kurulu olan bu bölge, bir futbol sahasından sadece biraz daha büyük olmasına rağmen dünyanın en yoğun nüfuslu adası olma unvanını taşıyor.

ŞEHİR DİKEY OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ

Adanın kısıtlı yüz ölçümü, yerleşim biçimini doğrudan şekillendirmiş durumda. Yatayda genişleyecek alan kalmadığı için ada sakinleri, ihtiyaç duyduklarında binalara ikinci katları ekleyerek dikey bir büyüme modeli benimsemişler. Dar sokakların genişliği bisiklet kullanımına bile izin vermezken, evler arasındaki mesafe mahremiyet kavramını neredeyse ortadan kaldırıyor. Yapıların birçoğunda, tropikal sıcağın etkisi ve alan darlığı nedeniyle cam bulunmuyor; bu durum ada genelinde sesin ve görüntünün her yere ulaşmasına neden oluyor.

DEVLET OTORİTESİ YOK

Santa Cruz del Islote’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, resmi bir devlet otoritesinin veya polis gücünün bulunmaması. Güvenlik ve toplumsal düzen, ada sakinleri tarafından oluşturulan bir "mahalle konseyi" aracılığıyla sağlanıyor. Anlaşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözüldüğü adada, hırsızlık gibi suç vakalarına rastlanmıyor. Küçük ölçekli bu ekosistem içerisinde; bir okul, bir sağlık merkezi, dükkanlar, bir restoran ve ziyaretçiler için bir pansiyon hizmet veriyor.

ÇEVRE ADALARDAN TAŞINIYOR

Kendi içinde organize bir toplumsal yapıya sahip olmasına rağmen ada, hayatta kalabilmek için tamamen dış dünyaya bağımlı. Tarım yapılabilecek toprak parçası veya tatlı su kaynağı bulunmayan yerleşim yerinde, temel gıda maddeleri, su ve diğer tüm lojistik ihtiyaçlar anakaradan veya çevre adalardan teknelerle yapılan düzenli sevkiyatlarla karşılanıyor.