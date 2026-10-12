Peru Andları'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 100 metre yükseklikte bulunan La Rinconada, dünyanın en yüksek sürekli yerleşim yeri olarak biliniyor. Hamuesgyemant.hu'nun aktardığı bilgilere göre, turistik cazibesi ya da manzarasından ziyade dağlarındaki altın madenleriyle öne çıkan kent, tüm zorlu şartlara rağmen göç almaya devam ediyor.

OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜK

Aşırı yüksek irtifa nedeniyle oksijen seviyesinin oldukça düşük olduğu kentte, bölgeye yeni gelen ziyaretçilerde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi belirtiler görülüyor. Yerel halkın ise nesillerdir bu koşullara uyum sağladığı belirtildi.

Nüfusu yaklaşık 50 bine ulaşan La Rinconada'da altyapı imkanları nüfus artışının gerisinde kalmış durumda. Birçok aile ısıtma, banyo ve şebeke suyunun bulunmadığı metal evlerde yaşarken, sokaklarda çöp yığınları ile açık kanalizasyon giderleri yer alıyor.

SIRA DIŞI ÇALIŞMA SİSTEMİ VAR

Madenciler, göçük, patlama ve zehirli gaz risklerinin bulunduğu dar yeraltı tünellerinde faaliyet gösteriyor. Bölgede uygulanan ödeme sistemine göre, bazı madenciler haftalarca ücret almadan çalıştıktan sonra, çıkarılan cevherden buldukları tüm altını kendilerine alabildikleri tek bir gün elde ediyor. Bu sistem, madencilerin bir ay boyunca kazanç elde edememe riskini de beraberinde getiriyor.

Altının cevherden ayrıştırılması sürecinde kullanılan cıva ve diğer kimyasalların toprak ile su kaynaklarında kirliliğe yol açtığı, kentin dış mahallelerinde ise çöp dağlarının biriktiği ifade edildi.