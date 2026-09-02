Uluslararası finans kuruluşlarının hazırladığı küresel servet ve gelir dağılımı raporu Türkiye’deki gelir ve servet dağılımındaki dengesizliği de ortaya koydu. Türkiye’de toplam 74 trilyon lira düzeyinde bulunan servetin yüzde 41’ine denk gelen 30 trilyon liralık bölümünü, nüfusun yüzde 1’i elinde bulunduruyor. 44 trilyon lirayı ise yüzde 99 paylaşıyor.

Zengin azınlık 860 bin kişiyken, 85 milyon kişi servetin neredeyse yarısına ulaşabiliyor. YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, “Bir tarafta ülkenin toplam servetinden çok büyük bir pay alan küçük bir azınlık, diğer tarafta hayat pahalılığı altında ezilen milyonlar. Bu tablo sosyal adalet açısından alarm vericidir” dedi.

ALIM GÜCÜ ERİDİ

Türkiye’nin son 25 yılda uygulanan ekonomi politikalarının ciddi bir servet ve gelir adaletsizliği yarattığını savunan Kanko, yüksek faiz, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi, üretimden uzaklaşan ekonomi ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarılması vatandaşın alım gücünü eritti’’ diye konuştu. Kanko, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kaynakları toplumun tamamının refahını artırmak yerine dar bir kesimin zenginleşmesine hizmet eder hale geldi. Bu düzen sürdürülemez. Ekonomik büyüme de tek başına yeterli değil. Bir ülkenin zenginleşmesi, o zenginliğin adil paylaşılmasıyla anlam kazanır. Türkiye’de milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken servet küçük bir kesimde yoğunlaşıyor. Ekonominin amacı belirli bir yüzdeyi daha da zenginleştirmek değil, 85 milyonun refahını yükseltmek olmalıdır.”