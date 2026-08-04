Muğla'nın Datça ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip ünlü Datça bademinde hasat sezonu başladı. Yaklaşık 1200 dekarlık alanda yürütülen çalışmaların ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Üreticiler, sıcak havaya rağmen günün serin saatlerinde bahçelere girerek yılın en önemli tarımsal mesaisini sürdürüyor.

1200 DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR

Datça'nın en değerli tarım ürünleri arasında gösterilen organik badem; Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerinde yetiştiriliyor. Kış aylarında çiçek açan badem ağaçları ilkbaharda çağla, yaz ortasında ise taze süt bademi olarak sofralara ulaşıyor. Bu sürecin ardından başlayan kuru badem hasadı ise ağustos ayı boyunca devam ediyor.

HASAT FARKLI BADEM ÇEŞİTLERİYLE SÜRÜYOR

Sezonun ilk ürünü olarak sıra badem toplanmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde ak badem hasadı gerçekleştirilecek. Hasat dönemi ise aroması ve kalitesiyle öne çıkan, coğrafi işaret tescilli 1'inci sınıf nurlu bademin toplanmasıyla sona erecek.

40 DERECE SICAKTA SERİN SAATLER TERCİH EDİLİYOR

Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Datça'da üreticiler, hasadı sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde yapıyor. Ağaçlar değneklerle silkelenirken yere serilen örtülere dökülen bademler daha sonra çuvallara alınarak işleme tesislerine taşınıyor.

DOĞAL YÖNTEMLERLE KURUTULUYOR

Toplanan bademlerin yeşil dış kabukları makineler yardımıyla ayrılıyor. Ardından doğal yöntemlerle kurutulmak üzere serilen bademler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından satışa hazır hale getiriliyor. Coğrafi işaretli Datça bademi, kendine özgü aroması ve yüksek kalite özellikleriyle hem iç piyasada hem de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.