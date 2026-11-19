Bahçe işleriyle uğraşmak, çiçek ekmek ya da saksı değiştirmek pek çok kişi için günün en huzurlu anıdır. Ancak İngiltere’de yaşanan trajik bir olay, masum görünen bir avuç toprağın nasıl ölümcül bir biyolojik tehdide dönüşebileceğini gözler önüne serdi. 82 yaşındaki Anthony Gilsenan, bahçesindeki zeytin ağacının saksısını değiştirdikten sadece birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Ölümün arkasından çıkan gerçek, dünya genelindeki milyonlarca bahçe tutkununu şoke etti.

"HAFİF ENFEKSİYON" SANILDI, SAATLER İÇİNDE ORGAN YETMEZLİĞİNE GİTTİ

Sıradan bir yaz günü bahçesinde hazır kompost toprağı kullanarak saksı değiştiren yaşlı adamda, altı gün sonra halsizlik ve iştahsızlık başladı. Gittiği doktor durumun basit bir viral enfeksiyon olduğunu söyledi, ancak durum hızla ağırlaştı. Hırıltılı solunum ve şiddetli halsizlik nedeniyle zatürre tedavisine başlanan Anthony, hastaneye kaldırıldıktan sadece birkaç saat sonra çoklu organ yetmezliğiyle yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi ve laboratuvar incelemelerinde ölümün sorumlusu belirlendi: Doğrudan toprakta ve hazır kompost torbalarında yaşayan Legionella longbeachae bakterisi.

KLİMADAN DEĞİL, DOĞRUDAN TOPRAK TOZUNDAN BULAŞIYOR

Kamuoyunda genellikle klima, jakuzi veya havalandırma sularından bulaşan Lejyoner hastalığı bilinirken, bu vaka çok daha sinsi bir türü ortaya çıkardı. Nemli topraklarda, ağaç kabuğu karışımlarında ve hazır saksı torbalarında üreyen bu bakteri, saksı değiştirme veya toprak havalandırma sırasında havaya karışan mikroskobik tozların solunmasıyla doğrudan akciğerlere yerleşiyor. Belirtileri normal zatürreyle birebir aynı olduğu için doktorların teşhis etmesi son derece zor oluyor ve hastalık hızla ilerliyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 28: KİMLER TEHLİKEDE VE NE YAPMALI?

Su kaynaklı klasik Lejyoner hastalığında ölüm oranı yüzde 5,8 civarındayken, toprak kaynaklı bu türde ölüm oranı yüzde 28,6’ya kadar ulaşıyor; yani teşhis edilen neredeyse her dört hastadan biri hayatını kaybediyor. Özellikle bağışıklığı zayıf olanlar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve sigara geçmişi olanlar en büyük risk grubunu oluşturuyor. Uzmanlar, hazır toprak torbalarını açarken maske takılmasını, toz kalkmasını önlemek için toprağın hafifçe nemlendirilmesini, eldiven kullanılmasını ve işlem sonrası ellerin mutlaka bol sabunla yıkanmasını hayati önemde görüyor.