Kuru incir artık sadece sofraların değil, fiyatların da gündeminde. Pazarda ve kuruyemişçide kilosu 700 TL’den alıcı bulan kuru incir hem tüketiciyi hem de esnafı şaşkına çevirdi. Zamlar karşısında gramla alınır hale gelen bu besin, adeta etle yarışıyor. Uzmanlara göre ise fiyat artışının nedeni sadece enflasyon değil. Kuraklık, üretim maliyetleri ve azalan rekolte, kuru inciri artık lüks bir ürün haline getirdi. Özellikle Ege bölgesinden çıkan incirler, iç piyasada azaldıkça fiyat daha da tırmanıyor.

Kuruyemişçiler durumu özetlerken, “Eskiden kilosuyla alınırdı, şimdi insanlar 100 gram istiyor. Avuçla alan bile azaldı. Resmen altın değerinde satıyoruz” ifadelerin yer verdi.

FİYATI YÜKSEK AMA FAYDASI BÜYÜK

Fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin, kuru incir sağlığa olan katkısıyla hala değerini koruyor. İşte kuru incirin öne çıkan faydaları:

- Sindirim dostu: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler.

- Doğal enerji kaynağı: İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji verir, tatlı isteğini bastırır.

- Kemik sağlığına katkı: Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olduğundan kemik erimesine karşı etkilidir.

- Antioksidan deposu: Bağışıklığı destekler, vücudu serbest radikallerden korur.

- Kansızlığa iyi gelir: Demir içeriği sayesinde özellikle kadınlar ve çocuklar için ideal bir destekleyicidir.

Uzmanlar, kuru incirin günlük beslenmede yer almasının önemli olduğunu ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor çünkü aşırı tüketimde kan şekerini hızlı yükseltebileceği konusunda da uyarıyorlar.