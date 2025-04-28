Vatandaşların devlet hastanesinde randevu çilesi devam ediyor. İstanbul Numune Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve kendisine bir ay sonra randevu verilmesine feryat etti.

Tek başına güçlükle hastaneye gelen yaşlı bir kadın, muayene için ancak bir ay sonrasına randevu verildiğini öğrenince kendini yere bıraktı.

Yaşlı kadın, feryat ederek kendini hastane koridorunun zeminine bıraktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yaşlı teyze, “Ben nasıl dayanacağım. Ben ister miyim böyle olmayı” dedi.