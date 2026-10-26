Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Sofyan köyünde çiftçilikle geçimini sürdüren 85 yaşındaki Ali Karateke ile 78 yaşındaki eşi Naciye Karateke, duyanların boğazını düğümleyen sıra dışı bir karara imza attı. Yaşlı çift, ilerleyen yaşları ve köyün çetin kış şartlarını hesaba katarak hayattayken kendi mezarlarını hazırlattı.

"KÖYDE GENÇ KALMADI, KARDA ÇAMURDA KİMSE ZAHMET ÇEKMESİN"

Dokuz çocuğunun da ekmek parası uğruna farklı şehirlere göç ettiğini ve köyde eşiyle baş başa kaldığını anlatan Ali Karateke, kepçe çağırarak köy kabristanında yan yana iki mezar yeri açtırdı. Aldığı kararın gerekçesini duygusal sözlerle aktaran Karateke, şu ifadeleri kullandı:

"Rabb’im yaşarken kimsenin eline düşürmesin. Bir ayağımız burada, bir ayağımız öbür tarafta. Yaşımız ilerledi, önümüzde de uzun ve çetin bir kış var. Köyümüzde genç kalmadı. Allah korusun, kışın birimize bir şey olursa insanlar karın, çamurun içinde mezar kazmak zorunda kalmasın diye şimdiden tedbirimizi aldık. Kimse bizim yüzümüzden zorluk çekmesin."

MEZARLIKTA İŞ MAKİNESİNİ GÖREN CENAZE VAR SANDI

Köy mezarlığında hummalı bir şekilde çalışan iş makinesini fark eden köylüler, başlangıçta bir yakınlarının ya da komşularının hayatını kaybettiğini düşünerek panikle kabristana koştu. Ancak kazılan mezarların hayattaki Ali ve Naciye Karateke çifti için olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir şaşkınlık ve hüzün yaşadı.

KÖYLÜLERDEN "İNCE DÜŞÜNCELİ" YORUMU

Köy sakinlerinden Selahattin Güvenç, "Şimdiden tedbir alarak mezarlarını hazırlatıyor. Allah razı olsun kendisinden, çok ince düşünmüş" derken; bir diğer köylü İsmail Taşdemir ise "Ali amca sürekli 'Kimse benim yüzümden zahmet çekmesin' diyordu. Tabii ki hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır, kazılan kabirlerin kime kısmet olacağını da ancak Allah bilir" şeklinde konuştu.