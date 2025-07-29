İspanya’nın Guadalajara eyaletinde yer alan ve lavanta tarlalarıyla ün kazanan Brihuega kasabası, her geçen yıl daha fazla turist ağırlarken altyapı ve yerel yaşam üzerindeki baskı da giderek artıyor. Özellikle temmuz ayında lavantaların çiçek açtığı dönemde kasaba, sosyal medyanın etkisiyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

BİR AYDA 100 BİN TURİST GELDİ

Brihuega’nın yaklaşık bin hektarlık lavanta tarlası, sadece temmuz ayında 100 binden fazla turisti ağırladı. Kasabanın nüfusunun yalnızca 3 binin altında olması, bu yoğunluk karşısında yerel halk ve yetkililer için büyük zorluklara yol açıyor. Belediye Başkanı Luis Viejo, özellikle hafta sonu yaşanan kalabalığın kasabayı "çökme" noktasına getirdiğini söylüyor.

Viejo, sosyal medya aracılığıyla yoğunlaşan turizm sayesinde son 10 yılda kasabanın nüfusunda YÜZDE 24’lük artış yaşandığını ve yerel ekonomiye milyonlarca euro katkı sağlandığını kabul etse de, bu kadar kısa sürede gelen yüksek ziyaretçi sayısının yönetilmesinin zor olduğunu belirtiyor.

ULAŞIM FELÇ OLDU

En büyük sorunlardan biri de lavanta sezonunda gelen turistlerin kasabanın tarihi dar sokaklarını tıkaması ve gelişigüzel araç parklarıyla ulaşımı felç etmesi. Viejo, bu soruna çözüm olarak tarihi merkezin eteklerine park et–bin sistemiyle çalışan otoparklar kurmayı planladıklarını ve bu sistemin gelecek yıl devreye alınacağını açıkladı.

8 MİLYON EUROLUK GELİR

Bölgeye erişim hâlen ücretsiz olduğu için belediyenin ziyaretçi sayısını kontrol etme ya da turizm vergisi uygulama imkânı bulunmuyor. Buna rağmen, lavanta sezonunun bölge ekonomisine bu yıl yaklaşık 8 milyon euro katkı sağladığı kaydedildi.

Viejo, kasabanın sadece lavanta sezonunda değil, yılın tamamında ziyaretçileri çekmesini arzuladıklarını dile getiriyor. Bu kapsamda, ekim ve kasım aylarında koyu kırmızı çiçeklerle bezenen sumak tarlalarını öne çıkarmak için konseyin tanıtım çalışmaları yürüttüğünü belirtiyor.

Ziyaretçilerin pazartesi ve perşembe günleri arasında gelmesini tavsiye eden Viejo, hafta sonu yaşanan yoğunluğun hem kasaba halkı hem de misafirler için zorluk yarattığını vurguluyor. “Hafta içi gelenler, Brihuega’nın keyfini daha huzurlu bir ortamda çıkarabilir” diyor.