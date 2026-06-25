Çin'in Guangdong eyaletinde el, ayak ve ağız hastalığı vakalarında yaşanan hızlı artış, uzmanları harekete geçirdi. Bölgede son aylarda binlerce çocuğun enfekte olması üzerine ailelere hijyen konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

SADECE MAYIS AYINDA 28 BİN VAKA

Mayıs ayında yaklaşık 28 bin vakanın kayıtlara geçtiği Guangdong'da, özellikle Shenzhen kentindeki bazı okullarda toplu enfeksiyonlar görüldü. Salgından etkilenen sınıflardaki öğrencilerin tedbir amacıyla 10 gün süreyle evde izole edildiği bildirildi.

BİR HAFTA 10 GÜNDE İYİLEŞİYORLAR

Uzmanlar, virüsün en sık çocukları etkilediğini ve hastalığın genellikle ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ile el ve ayaklarda döküntü ya da kabarcıklarla kendini gösterdiğini belirtti. Vakaların büyük bölümünün bir hafta ila 10 gün içinde iyileştiği ifade edildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları aileleri daha ciddi belirtiler konusunda uyarıyor. Özellikle uyku sırasında sık sık görülen ani sıçramalar veya irkilerek uyanmaların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu durumun birkaç dakikada bir tekrarlanmasının ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.

ORTAK KULLANIM ALANLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Virüsün enfekte kişilerin salgılarıyla temas edilmesi veya kirli yüzeylere dokunulması yoluyla bulaştığını hatırlatan uzmanlar, oyun alanları, yürüyen merdiven korkulukları ve asansör düğmeleri gibi ortak kullanım alanlarının risk oluşturduğuna dikkat çekti.

EL DEZENFEKTANI YETERLİ GELMEYEBİLİR

Ailelere, özellikle çocukların yemeklerden önce ellerini sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamalarını sağlamaları tavsiye edilirken, yalnızca el dezenfektanı kullanımının yeterli koruma sağlamayabileceği vurgulandı. Uzmanlar, düzenli el temizliğinin enfeksiyon riskini azaltmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti.