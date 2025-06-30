Sekiz yıllık görev süresi boyunca 45 ülkeye 120 ayrı ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac organizasyonu için gittiği Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye döndü, ayağının tozuyla bu kez Fransa’ya gitti. Fransa’dan dönünce de bu kez Arnavutluk’a gitti. Erbaş 2017’den bu yana sadece yurt dışı seyahatleri için 540 bin kilometre yol yaptı. Görev süresi Eylül 2025’te dolacak olan Erbaş, makamına 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’e ise hiç gitmedi.

26 Haziran’da Tiran’daydı Erbaş, Fransa’nın başkenti Paris’te, Ayasofya Camii’nin açılışını yaptı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

BU AY ÜÇ ÜLKE GEZDİ

2025 yılı başından bu yana iki kez fuar için Suudi Arabistan bir kez de Avusturya’ya giden Erbaş, 24 Mayıs’ta hac organizasyonu için yeniden Suudi Arabistan’a gitti. Burada 15 gün kalan Erbaş, Türkiye’ye döndükten kısa süre sonra da Fransa’ya hareket etti. 23-24 Haziran’da Paris’te bulunan Erbaş, Ankara’ya döndükten sonra bu kez de 26 Haziran’da Arnavutluk’a hareket etti. Erbaş, Paris’te Ayasofya Camii’nin açılışını yaptı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni ziyaret etti.

22 Haziran’da Paris’teydi Arnavutluk’ta Hacı Şeyh Şamia İşkodra İmam Hatip Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Fransa’daki gurbetçilerle de bir araya geldi. Arnavutluk’ta ise İşkodra şehrinde bulunan Hacı Şeyh Şamia İşkodra İmam Hatip Lisesi’nin eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı. Erbaş Ailesi Tiran Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Büyükelçi Tayyar Kağan Atay ile poz veren Erbaş çiftinin kol kola girmesi dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından bu pozu ‘protokole uygun değil’ diyerek eleştirdi.

9 Haziran’da Mekke’deydi Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de 9 Haziran’daki “En Başarılı Hac Organizasyonu” ödül törenine katıldı.

Dünyanın çevresinde 13 kez tur attı

Bugüne kadar Suudi Arabistan’a 19 kez giden ve dünyanın etrafında 13 tur atan Erbaş’ın 8 yılda gezdiği ülkelerden bazıları şöyle:

Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Belarus, BAE, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Danimarka, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Makedonya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.