Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra 2023’te emekliye ayrılan Baskın Pekmen (51), 20 Ekim’de evine bir not bırakarak ayrıldı.

Pekmen, 21 Ekim’de babasının mezarı başında ölü bulundu. Üç çocuk babası emekli polis memurunun borçlarının bulunduğu ve ailesine “Size iyi bakamadım” yazılı bir mektup bıraktığı öğrenildi. Pekmen 22 Ekim’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇARESİZLİĞE MAHKUM...

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Pekmen’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada ekonomik koşullara dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Emeklileri yoksulluğa, aileleri çaresizliğe mahkûm eden ekonomik koşullar karşısında hayatlar sönmeye devam ediyor. Çok üzgünüm” diye konuştu.

HESABINI SORACAĞIZ

Birleşik Emekliler Sendikası da, “2024 yılının Emekliler Yılı olacağı söylenmişti. Maalesef emekliler açlığa ve sefalete mahkûm edildi. İktidar, uyguladığı politikalarla 17 milyon emekliyi açlığa ve sefalete mahkûm etmiştir. İlerleyen tarihlerde erken seçim olacağı söyleniyor. İktidar, emekliye küçük dokunuşlarla, seçim rüşvetiyle emeklilerin oyunu almaya çalışıyor. Ama biz emekliler yapılanı unutmayacağız, sandıkta hesabını soracağız. Bizler oy deposu değiliz” diye seslendi.

Ankara’da da eylemde bir polis canına kıymıştı

Ankara’da 25 Eylül’de emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapıldı. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu (60) eyleme boynuna Türk bayrağı takarak ve elinde “Para için değil, onurumuz için” yazılı bir dövizle katıldı. “Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz, yeni doğan torunuma bir altın bile takamıyorum” diyen Şekeroğlu beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.