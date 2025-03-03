Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında dondurmanın fiyatı en fazla artan ürün oldu. Dondurmadaki fiyat artışı yüzde 16,79 oranında gerçekleşirken, bunu okul öncesi eğitim ve ilköğretimdeki yüzde 16,79’luk artış takip etti. Orta öğretimde ise fiyatlar yüzde 15,76 oranında yükseldi.

Şubat ayında fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında tereyağı yüzde 13,72, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 11,44, elektrik ise yüzde 10,7 oranında arttı.

Fiyatı En Çok Ucuzlayan Ürünler

Öte yandan, Şubat ayında fiyatı en fazla düşen ürünler arasında ayakta tedavi hizmetleri yüzde 23,29 oranında ucuzladı. Bunu sırasıyla evcil hayvanlar ile ilgili ürünler (yüzde 18,35), havayolu ile yolcu taşımacılığı (yüzde 9,49), çocuk giyim (yüzde 8,82), kadın giyim (yüzde 7,84) ve taze sebzeler (yüzde 7,69) izledi.