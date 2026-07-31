Londra polisinden Cuma günü yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Islington'da yaşayan 44 yaşındaki İngiltere-Azerbaycan çifte vatandaşı Rashad Sultanov'un, Güney Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

Sultanov'un 17 Temmuz'da Güney Kıbrıs makamları tarafından yakalandığı ve iade süreci devam ederken gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası Kapsamında Yurt Dışındaki İlk Soruşturma Söz konusu gözaltının, İngiltere Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen ve ülkenin yurt dışındaki ilk Ulusal Güvenlik Yasası soruşturması kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, geçtiğimiz yıl 11 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında Güney Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssünde yaşanan olaylara odaklandı.

Güney Kıbrıs polisinin ise konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi. Sultanov'un üsse yönelik düşmanca gözetleme faaliyetleri yürüttüğü ve bu bilgileri İran Devrim Muhafızları Ordusu ile paylaştığı öne sürülüyor.

Londra Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Başkanı Helen Flanagan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, İngiliz askeri üslerinin düşman devlet faaliyetleri tarafından hedef alınması halinde Ulusal Güvenlik Yasası'nı yurt dışında da kullanabildiğimizi göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki Gerilim ve Akrotiri Üssünün Stratejik Önemi İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu ayın başlarında ABD güçlerinin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı tüm İngiliz askeri üslerini hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

İNGİLİZ ÜSLERİ HEDEFTE

Bu gelişmenin öncesinde, 2 Mart tarihinde İran tipi bir Sahid insansız hava aracı Akrotri'deki tesislere çarparak hafif hasara yol açmıştı.

İngiltere, olayın ardından üssün, İngiltere üslerinin kullanımıyla ilgili ABD ile yapılan savunma anlaşmasının parçası olmayacağını bildirmişti.

Ayrıca Mart ayında İran'ın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'da yer alan ABD-İngiltere ortak askeri üssüne iki balistik füze fırlattığı, ancak füzelerin hedefi vurmadığı rapor edilmişti.

Akrotiri, İngiltere’nin 1960 yılındaki bağımsızlıktan bu yana adada elinde tuttuğu iki üsten biri konumunda bulunuyor.

Üs, geçmişte Irak, Suriye ve Yemen'deki askeri operasyonlarda kullanılmıştı.