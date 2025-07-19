İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonlar bir haftalık aranın ardından yeniden başladı. İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş’ye yönelik operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 15 kişi gözaltına alındı.

“Rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında AKM Yapı’dan 6 sorumlu ile KCT Yol Yapı’dan 3 sorumlu yer alıyor. Devletten onlarca ihale alan bu iki firma, İBB’nin metro viyadüklerini güçlendirme ihalesine ortak girerek kazanan firmalar. AKM Yapı ise ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Mezitli Metrosu’nun elektromekanik sistemlerinin yapım işini üstlendi.

İMAMOĞLU GELDİ O GİTTİ

Gözaltındaki en dikkat çekici isim ise KCT Yol Yapı’nın büyük ortağı Muzzaffer Hacımustafaoğlu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun göreve başladığı 28 Haziran 2019 günü, İBB Genel Sekreteri ve beş yardımcısı topluca istifa etti. İstifa eden genel sekreter yardımcıları arasında önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Muzaffer Hacımustafaoğlu da var.

Emekliliğini isteyen ve KCT Yol Yapı’nın büyük ortağı olan Hacımustafaoğlu, Karaismailoğlu’nun bakan olmasının ardından aldığı ihalelerle gündeme gelmişti.

Karaismailoğlu’nun bakan olduğu 2022 yılında 3 milyar 200 milyonluk ihale alan KCT Yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden toplamda 6 milyar liralık ihale aldı.

İBB’nin 2023’te metro viyadüklerini güçlendirme ihalesi 698 milyon 701 bin liralık teklifle AKM Yapı-KCT Yol Yapı iş ortaklığına verildi.

AKTAŞ MİSALİ

İki firmanın sorumlularının gözaltına alınması itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ı akla getirdi. Aktaş toplam 388 ihalenin 300’ünü devletten ve AKP’li belediyelerden aldı ancak hiçbiri soruşturmaya dahil edilmedi. Sadece CHP’li belediyeler incelendi.

Aktaş, sözde itiraflarıyla, araç tahsisi nedeniyle Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına neden oldu.

Yeni operasyonla gözaltına alınanlar için de “Onlar da CHP’li başkanları tutuklatan Aktaş gibi itirafçı olacak. Operasyon Mersin’e sıçrayacak” yorumlarına neden oldu.

AKM YAPI HER İŞİ YAPMIŞ

- Mezitli Metrosu Elektromekanik Sistemleri Yapımı - Mersin Büyükşehir Belediyesi

- Borçka/Artvin Yol bakım ve yapım - Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü-Trabzon

- Amasra/Bartın Yol yapım - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü-Kastamonu

- Pehlivantaşı-Kalkandere/Rize Yol yapım ve tünel işleri - Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü-Trabzon

- Köprü ve yol bakımı - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü-Kastamonu

- Asya Bölgesi içme suyu inşaatı - İSKİ

- Bartın Çevre Yolu yapım işi - Karayolları Genel Müdürlüğü

- Metro Viyadükleri Güçlendirme - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

- Esenboğa Havalimanı Pat Sahaları yapımı - DHMİ

- Konya Havaalanı Terminal Binası yapımı - DHMİ

- Yol yapım işi - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü-Kastamonu

- Rize 1. Kısım içme suyu isale hattı - DSİ Genel Müdürlüğü

- Çayeli yol yapım işi - Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü-Trabzon

- Rize-Çayeli yol bakımı - Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü-Trabzon

- Kadıköy Kurbağalıdere ıslah inşaatı - İBB 2012-2016

- Atatürk Havalimanı-Florya yolu inşaatı - DHMİ

- Başakşehir Villaları yapımı - İBB-Kiptaş-2000-2001

KCT YOL YAPI KARAYOLLARINA ABONE

- Hazır Beton Asfalt Alımı - Akçaabat Trabzon

- Metro Viyadükleri Güçlendirme - İBB

- Kara yolu yapım işi- Akçaabat Trabzon

- Kara yolu yapım işi- Toroslar Mersin

- Kara yolu yapım işi- Akçaabat Trabzon

- Alt yapı (yol) işleri- Akçaabat Trabzon

15 kişi gözaltında

Erdinç Karataş-AKM YAPI

Ahmet Kudu-KCT YOL YAPI

Erdal Günaydın-KCT YOL YAPI

Muzaffer Hacımustafaoğlu-KCT YOL YAPI

Can Karataş-AKM YAPI

Abdullah Karataş-AKM YAPI

Metin Demirci-AKM YAPI

Oktay Nuri Çelik- AKM YAPI

Ali Haydar Özkazanç-AKM YAPI

Murat Timuçin Altıer-ETEMM DANIŞMANLIK

Deniz Erzincan-BOĞAZİÇİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da gözaltında.

Ali Cüneyt Özdemir-BOĞAZİÇİ A.Ş. SATIN ALMA PERSONELİ

Gülşen Çokyiğit- İSPER İSTANBUL BÜRO İŞÇİSİ

Taylan Çokyiğit-MALTEPE BELEDİYESİ’NDE EKONOMİST

Ahmet Anıl Kalender

Güneştekin’in sergisi Ocak ayında sanatseverlerle buluşmuştu.

Güneştekin’in ifadesi alındı



İBB’ye yönelik dün yapılan operasyon kapsamında İBB etkinliğinde sergi açan sanatçı Ahmet Güneştekin’in de ifadesi alındı. Sanatçı son olarak geçtiğimiz ocak ayında İBB’nin kültür-sanat noktası haline getirdiği Artİstanbul Feshane adlı mekanda “Kayıp Alfabe” adlı sergiyle sanatseverlerle buluşmuştu. Serginin açılışına Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılmıştı.

Fatih Altaylı haklı çıktı

Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ‘İBB’ye yönelik operasyon’ iddialarında haklı çıktı. Altaylı, CHP’li belediyelere yönelik hafta sonları düzenlenen operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu. Altaylı, geçen hafta operasyon yapılmamasına ilişkin şöyle demişti:

“Sebebi açık, AKP’nin Kızılcahamam Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı’nın söyleyeceklerinin ve PKK’nın 30 kişilik silah bırakma şovunun gündemde, arka plana düşmesini istemeyen bağımsız yargımız bu hafta sonunu es geçti. Bu hafta kaldıkları yerden devam ederler.”

Altaylı’nın dediği gibi oldu ve dün İBB’ye yönelik yeni bir operasyon yapıldı.