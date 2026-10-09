Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı sitedeki apartmanın 14. katından düşmesi sonucu yaşamını yitiren Sezen Taş'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.
SEZEN TAŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Sezen Taş'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taş'ın naaşı mezarlıkta toprağa verildi.
ATİLLA TAŞ EN ACI GÜNÜ
Cenaze törenine Atilla Taş'ın yanı sıra Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Atilla Taş, cenaze boyunca zor anlar geçirdi. Kızını son yolculuğuna uğurlayan Atilla Taş'ın yaşadığı derin acı, görenlerin yüreğini burktu.
İki çocuk annesi Sezen Taş'ın, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir sitede yaşadığı ve apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.