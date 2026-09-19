Ebeveynlerin sözleri ve davranışları, söylendikleri ya da yapıldıkları anda göründüğünden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Özellikle çatışma ve duygusal gerilimin yaşandığı anlarda yetişkinlerin verdiği tepkiler büyük önem taşır. Çünkü çocuk, ailesindeki ilişkiler üzerinden yalnızca aile kavramını değil, aynı zamanda kendi güvenliği, değeri ve sevildiğine dair algısını da şekillendirir.

Uzmanlar, öfke veya çaresizlik anında söylenen bazı sözlerin sıradan bir tartışmanın çok ötesinde izler bırakabileceğine dikkat çekiyor. Bunların arasında, bir babanın sabrının tükendiğini hissettiği anda bile oğluna söylememesi gereken, görünüşte basit ama çocuk üzerinde derin etkiler yaratabilecek bir cümle de bulunuyor.

Bir babanın çocuğuna karşı sergileyebileceği ve uzun vadede zarar verebilecek davranışlar arasında şunlar yer alıyor:

Annesiyle yaşadığı anlaşmazlıkları sağlıklı bir şekilde çözememesi,

Çocuğunun yanında annesine saygısızlık etmesi, onu aşağılaması veya kötülemesi,

Oğluna karşı öfke ve nefret duygularını yansıtması,

Çocuğa ya da annesine fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet uygulaması,

Annesini başka kadınlarla aldatması ve bu durumun aile içindeki güveni zedelemesi,

Diğer çocuğuna ilgi gösterirken oğlunu sürekli görmezden gelmesi,

Çocuğu, partnerinden intikam almak için bir araç olarak kullanması,

Oğlu kendisiyle konuşmak istediğinde sürekli zaman ayırmaması,

Çocuk nafakası gibi konularda mahkemede gerçeğe aykırı beyanda bulunması,

Çocuğun ihtiyaç duyduğu anlarda onu yalnız bırakması,

Ona hakaret etmesi, küfür etmesi veya tehditlerde bulunması.

“Babam o cümleyi asla söylememeliydi”

Her ebeveyn zaman zaman öfkelenebilir, ancak öfke anında söylenen kırıcı sözler ve tehditler, çocuk üzerinde tahmin edilenden çok daha derin etkiler bırakabilir. Özellikle çocuğun kendisini ebeveynleri tarafından reddedilmiş veya istenmiyor hissetmesine neden olan ifadeler, güven duygusunu ve öz değer algısını zedeleyebilir.

Bir çocuğun yaşamının ilk dönemlerinde ebeveynleri onun temel güvenlik ve bakım kaynaklarıdır. Ebeveynler çocuklarına koruma, barınma, beslenme, sıcaklık ve duygusal destek sağlar. Bu nedenle bakımından sorumlu kişinin öfkeyle söylediği “Artık senden bıktım” gibi bir söz, çocuk tarafından sıradan bir öfke ifadesinden çok daha farklı algılanabilir.

Çocuk, bu sözleri “Babam artık beni istemiyor” veya “Onun için bir yüküm” şeklinde yorumlayabilir. Bu nedenle uzmanlar, ebeveynlerin öfke anlarında bile çocuklarının kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini zedeleyebilecek ifadelerden kaçınmasının önemine dikkat çekiyor.