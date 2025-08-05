2022 yılında canlı yayın sırasında gelen küçük bir bağışta izleyicisi, o zamanlar tamamen sıradan bir yayıncı olan iShowSpeed'e "Hangi futbol takımını tutuyorsun?" diye sordu. Speed ise cevabını haykırarak verdi:

"Cristiano Ronaldo, SIUUU!"

Bu tepki, onun hayatındaki kırılma noktası oldu. Coşkulu bağırışı sosyal medyada hızla yayıldı, özellikle futbolseverler bu anı paylaşmaya başladı. O andan itibaren Speed'in takipçi kitlesinde adeta patlama yaşandı. Artık yalnızca bir yayıncı değil, küresel bir eğlence figürüne dönüşmeye başladı...

ŞÖHRETİNİN KAPILARINI RONALDO ARALADI

Speed de artan ilgiyi boşa çıkarmadı. Cristiano RonaldO'ya olan hayranlığını içeriklerinin merkezine yerleştirdi. Formasını giydi, posterlerini yayın yaptığı odaya astı. Şarkılar yazdı ve sonunda hayalindeki buluşmayı da gerçekleştirdi: 2023'te idolü olan Cristiano Ronaldo ile yüz yüze tanıştı.

Onun futbol sevgisi o kadar etkileyici oldu ki 2022 Dünya Kupası döneminde yayınladığı "World Cup" adlı şarkısı bile listelere girdi. YouTube'daki izlenme sayıları milyarları aştı, TikTok klipleri milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

16 YAŞINDA İLK MİLYONUNU KAZANDI

IShowSpeed sadece 16 yaşındayken YouTube'dan milyon dolar kazanan bir yayıncı haline geldi. İlk büyük harcaması ise annesine bir ev almak oldu. Genç yaşta yıldızlığa adım atan Speed, oyun yayınlarının yanı sıra müzik, sponsorluklar, ürün satışı ve canlı etkinliklerle de gelir elde etmeye başladı.

Sadece Nisan 2025'te YouTube'dan yarım milyon doların üzerinde kazandığı tahmin ediliyor. Toplam serveti ise 10 ila 15 milyon dolar arasında.

YASAKLAR BİLE BÜYÜMESİNİ DURDURAMADI

Twitch'teki tartışmalı sözleri nedeniyle platformdan tamamen banlanan Speed, tüm odağını YouTube'a kaydırarak büyümeye devam etti. Hataları, gafları ve yanlış telaffuzları bile onun marka kimliğine dönüştü.

Bir bağırışla ünlü olan o genç artık sadece gençler arasında değil, dijital içerik dünyasında da adı geçen bir figür. Sponsorluklar, etkinlik davetleri ve müzik işbirlikleriyle adını her alanda duyuruyor ve servetine servet katmaya devam ediyor...