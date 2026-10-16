Henüz iki yaşındayken kameraya yönelttiği şüpheci bakışla sosyal medyada tanınan Chloe Clem, 13 yıl sonraki haliyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 700 bin takipçili hesabı bulunan Clem, son günlerde popüler kültür festivallerine konuk olarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Chloe'nin internet dünyasında tanınmasını sağlayan video, ailesi tarafından 2013 yılında YouTube'da paylaşılmıştı. Ailesinin Disneyland sürprizi karşısında ablası Lily sevinç gözyaşları dökerken, Chloe'nin tepkisiz biçimde kameraya bakması dikkat çekmişti.

Videodan alınan görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Chloe'nin bakışı yıllar boyunca capslere konu oldu, GIF ve çıkartmalara dönüştürülerek milyonlarca kişiye ulaştı.

MEŞHUR BAKIŞI NFT OLARAK SATILDI

Chloe'nin yan bakışını gösteren görsel, sonraki yıllarda NFT formatında da satışa çıkarıldı. İnternet Haber Ana'nın aktardığına göre, bu satıştan elde edilen gelirin yaklaşık 2 milyon 482 bin 72 TL olduğu öne sürüldü.