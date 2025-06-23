Bu varsayımsal kara delikler, Büyük Patlama’nın ilk anlarında, evrenin doğumundaki aşırı yoğun enerji koşullarında oluşmuş olabilir. Çin’deki Yangzhou Üniversitesi’nden Dr. De-Chang Dai’ye göre, bu kara deliklerin bir kısmı zamanla buharlaşmış olsa da, bazıları hâlâ evrende dolaşıyor olabilir.

KLASİK KARA DELİKLERDEN FARKLI

Gözle görülemeyen bu kara delikler, dev yıldızları yutan klasik kara deliklerden oldukça farklı. Bir hidrojen atomundan bile küçük olabilen bu yapılar, bir bakterinin ya da küçük bir asteroidin kütlesine sahip olabiliyor. Maddeyle etkisiz ve görünmez şekilde etkileşime girerek hiçbir iz bırakmadan içimizden geçebiliyorlar.

Buffalo Üniversitesi’nden Prof. Dejan Stojkovic’e göre, eğer karanlık madde tamamen bu kara deliklerden oluşuyorsa, her yıl Dünya’nın her bir metrekaresinden yaklaşık bin tanesi geçiyor olabilir. Ancak bu durumun insan sağlığı açısından hiçbir tehlike oluşturmadığı belirtiliyor. Zira bu kara deliklerin kütlesi yalnızca 10 mikrogram civarında; hücrelerimizi bile etkilemeden geçip gidiyorlar.

Santa Cruz Üniversitesi’nden Dr. Sarah Geller, bu minik kara deliklerin karanlık maddeyi oluşturan başlıca adaylardan biri olduğunu belirtiyor. Işık yaymadıkları ve büyük kütleye sahip oldukları için, evrenin yüzde 85’ini oluşturduğu düşünülen karanlık maddeyi açıklamada güçlü bir ihtimal teşkil ediyorlar. Geller’e göre, eğer bu doğruysa, Güneş’e sadece birkaç astronomik birim uzaklıkta bir kara delik bulunabilir.

DÜNYA'YA ÇARPARSA NE OLUR?

Hatta bazı çalışmalar, bu kara deliklerin onlarcasının Güneş Sistemi içinde dolaşmakta olduğunu öne sürüyor. Peki ya biri Dünya’ya çarparsa? Bu minik kara delikler çoğunlukla etkisiz ancak birkaç trilyon tonluk bir kara delik farklı bir etki gösterebilir. Dr. Geller’e göre, birkaç trilyon ton kütleye sahip bir mikroskobik kara delik, Dünya’yı mermi gibi delip geçebilir. Bu, küçük bir organ hasarına yol açabilecek bir durum. Ancak bu olasılık, uçaktan bırakılan bir fıstığın milyonlarca futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda tek bir çimen yaprağına denk gelmesi kadar düşük.

İlksel kara delikler, evrendeki ilk yapılar arasında olabilir. Yıldızlardan önce oluşan bu yapılar, zamanla galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin oluşumuna da katkı sağlamış olabilir. Ancak büyüklükleri atom altı düzeyde olduğu için bu kara deliklerin varlığını kanıtlamak (ya da çürütmek) inanılmaz derecede zor.