Altın yükselirken peş peşe açıklamalar yapan bankacıık devleir yıl sonu için hedef fiyatlarını yükseltmişti. Ancak Fed'in faiz indiriminden ziyade faiz artışına gideceğinin fiyatlanmasının ardından küresel emtia piyasalarında hareketlilik sürüyor.

Finans sektörünün önde gelen finans kuruluşlarından ANZ, altın fiyatlarına yönelik beklentilerini güncelledi. Banka, altın piyasasında son dönemde yaşanan fiyatlamalardan dolayı yıl sonu altın fiyatı tahmininde aşağı yönlü revizyona gittiğini açıkladı. Yapılan değişiklikle birlikte, bankanın daha önce ons başına 5.600 dolar seviyesinde bulunan yıl sonu altın tahmini 5.200 dolara çekildi.

REVİZYONUN GEREKÇESİ SON FİYAT HAREKETLERİ

Banka yönetimi, söz konusu tahmin değişikliğinin tamamen altın piyasasında son dönemde gözlemlenen fiyat dalgalanmalarına ve piyasa dinamiklerine uyum sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

GÜMÜŞÜN YÖNÜ NE OLACAK?

Değerli metaller piyasasına ilişkin öngörülerini açıklayan banka, altın tahminlerinin yanı sıra gümüş piyasasına dair analizine de yer verdi.

Banka, gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek güçlü bir makroekonomik veya finansal faktörün bulunmadığı bir ortamda, gümüşün mevcut seviyelerinde dengelenmesini ve istikrarlı bir seyir izlemesini beklediklerini ifade etti.

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