Tatile gitmek üzere yola çıkan bir sürücünün araç bardaklığında unuttuğu portakal suyu dolu termos, güneş altında kavrulan kabin sıcaklığına dayanamayarak patladı. Basınçla fırlayan kapak aracın ön camını çatlatırken, yaşanan bu talihsiz olay yaz aylarında araba içinde bırakılan eşyaların nasıl birer tehlikeye dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.

MASUM BİR İÇECEK BASINÇ BOMBASINA DÖNÜŞÜYOR

Güneşin altında park halinde duran bir otomobilin iç sıcaklığı çok kısa bir sürede 60-70 derecelere kadar tırmanabiliyor. Termosun içinde kalan portakal suyu gibi doğal şeker ve asit oranı yüksek içecekler, bu derece yüksek bir ısıya maruz kaldığında hızla fermentasyona, yani mayalanma sürecine giriyor.

Mayalanma başladığı andan itibaren kapalı alanın içinde yoğun bir karbondioksit gazı birikiyor. Termoslar yapısı gereği dışarıya hava sızdırmayacak şekilde tasarlandığı için açığa çıkan gaz gidecek yer bulamıyor ve içerideki basınç her dakika katlanarak artıyor. Dayanma sınırı aşıldığı an ise en zayıf nokta olan kapak, devasa bir güçle dışarı fırlıyor.

SÜRÜCÜLERDEN DİĞER ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Kaza sırasında araçta kimsenin olmaması büyük bir şansı beraberinde getirdi. Ortaya çıkan enerjinin şiddeti o kadar yüksekti ki, fırlayan kapak aracın kalın ön camını kırmaya yetti.

Aracının içi tamamen portakal suyuyla kaplanan ve camı kırılan sürücü, yaşadığı şokun ardından diğer araç sahiplerini şu sözlerle uyardı:

"Bir termosun bu kadar şiddetli patlayabileceği gerçekten aklımın ucundan bile geçmezdi. Ön cam çatladı, tavan dahil her yer battı. En büyük tesellim o sırada direksiyon başında olmamam. Seyir halindeyken ya da içinde biri varken yaşansaydı sonuçları çok daha ağır olabilirdi. Yazın aracınızda basınç oluşturma ihtimali olan hiçbir gıdayı bırakmayın."

YAZ SICAKLARINDA ARAÇTA ASLA BIRAKILMAMASI GEREKENLER

Uzmanlar, termos patlamasının münferit bir olay gibi görünse de aslında sıkça yapılan bir hatadan kaynaklandığını vurguluyor. Yaz günlerinde park halindeki araçlarda şu maddeleri tutmak büyük risk taşıyor:

Meyve suları ve sütlü içecekler: Isındıkça hızla fermente olup gaz ürettikleri için kapalı kapları patlatma potansiyeline sahiptir.

Gazlı içecek kutuları: Yüksek ısı altında genleşen gaz, kutunun veya şişenin patlamasına neden olur.

Çakmak ve aerosol spreyler: İçlerinde sıkıştırılmış gaz barındırdıkları için doğrudan patlama ve yangın riski oluştururlar.

Powerbank ve taşınabilir cihazlar: Lityum iyon piller aşırı ısınmaya karşı oldukça hassastır; patlama veya yangına yol açabilirler.

Su dolu pet şişeler: İçindeki su, güneş ışığını mercek gibi tek bir noktaya odaklayarak koltukların tutuşmasına sebebiyet verebilir.