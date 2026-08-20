Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Konya'nın merkez Meram İlçesinde bulunan bir kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki A.E.T. iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan B.A., A.E.T'den kendisine su getirmesini istedi. B.A., kendisine su getirmeyi unutan A.E.T'yi diğer çalışanların yanında tekme-tokat dövdü.

KAFASINI DUVARA VURDU

B.A., çocuğun boğazını sıkıp, kafasını duvara vurdu. Diğer çalışanların araya girmesi ise B.A., çocuğun yanından uzaklaştırıldı. Yaşanan dehşet anları işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KABUSLAR GÖRÜYOR

Hastaneye kaldırılan A.E.T'nin dudağına dikiş atıldı. Aile ise B.A'dan şikayetçi oldu. Oğullarının yaşadığı şiddeti unutamadığını belirten aile, "Biz çocuğumuzu yumruk yesin diye büyütmedik. Çocuğumuz gece kâbuslar görüyor, psikolojik yardım alacağız. Başka çocuklarının da yanmaması için susmayacağız" dedi. Öte yandan B.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü