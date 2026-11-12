Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, yayınlanan yeni sezonuyla yeniden gündeme geldi. Dizinin hikâyesi kadar oyuncu kadrosu da izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Özellikle Hilmi karakterine hayat veren Gökhan Yıkılkan'ın kim olduğu ve daha önce hangi yapımlarda rol aldığı merak edildi.

BİR BAŞKADIR'IN YENİ SEZONUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Netflix'te 12 Kasım 2020'de izleyiciyle buluşan Bir Başkadır, ilk sezonunda sekiz bölümle ekrana gelmişti. Berkun Oya'nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler bulunuyordu.

Yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte Defne Kayalar, Cihat Süvarioğlu ve Gökhan Yıkılkan da sosyal medyada ve arama platformlarında merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Onur Saylak'ın ismi de yeni sezonla birlikte öne çıkanlar arasındaydı.

HİLMİ KARAKTERİNİ GÖKHAN YIKILKAN CANLANDIRIYOR

Dizide Hilmi karakterine hayat veren Gökhan Yıkılkan, oyunculuk kariyerinde tiyatrodan sinemaya, televizyondan dijital platformlara uzanan birçok projede yer aldı.

GÖKHAN YIKILKAN KİMDİR?

Gökhan Yıkılkan, 1 Nisan 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan oyuncu, ilk kez bu dönemde sahneye çıktı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Bir süre babasının kuruyemiş dükkânında çalışan Yıkılkan, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak eğitim gördü.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Gökhan Yıkılkan, 2009 yılında TRT'de yayımlanan "Bir Zahmet" adlı komedi programında farklı karakterlere büründüğü gizli kamera çekimleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı yıl Alper Mestçi'nin yönettiği "Kanal-İ-zasyon" filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2012'de "İki Yaka Bir İsmail" dizisinde Ahmet karakterini canlandıran oyuncu, ardından "Otel Divane" (2014), "Güvercin Uçuverdi" (2015) ve "Güzel İkili" (2016) gibi yapımlarda rol aldı.

Yıkılkan'ın geniş kitlelerce tanınmasında "Hep Yek" filmi etkili oldu. 2016 yılında serinin ilk filminde rol alan oyuncu, "Hep Yek 2" (2017) ve "Hep Yek 3: Titrettin Beni" (2019) filmlerinde de kamera karşısına geçti.

Oyuncu ayrıca "Damat Koğuşu" (2017), "Allah'a Emanet" (2018), "Güvercin Hırsızları" (2018) ve "Oflu Hoca Trakya'da" (2018) gibi filmlerde yer aldı.

2020 yılında "Seni Bulacam Oğlum!" adlı filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen Yıkılkan, aynı yıl "Bir Başkadır" ve "Kırmızı Oda" dizilerinde rol aldı. Kariyerine "Bandırma Füze Kulübü" (2022), "Yangın Günleri Independenta" (2023), "Son Hasat" (2023) ve "Taş Kağıt Makas" (2024) gibi yapımlarla devam etti.