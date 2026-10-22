CHP’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği isimler arasında yer alan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

‘KİŞİLERDEN VE MAKAMLARDAN İBARET OLMADI’

“Cumhuriyet Halk Partisi, benim için hiçbir zaman yalnızca kişilerden veya makamlardan ibaret olmadı” diyen Boltaç, istifa kararını şu ifadelerle duyurdu:

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hakkımda başlatılan disiplin sürecini üzüntüyle karşılıyorum. Ancak bilinmesini isterim ki üç kuşaktır ailemin mensubu olduğu, benim de kuruluş ilkelerine ve değerlerine inanarak üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, benim için hiçbir zaman yalnızca kişilerden veya makamlardan ibaret olmadı.

‘CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM’

Siyasi yaşamım boyunca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve halk iradesini esas aldım. Bugün de aynı yerde duruyorum. Yaşanan süreçte ortaya koyduğum tutumun temelinde de bu ilkelere olan bağlılığım bulunmaktadır. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı dün yaptığı açıklamada, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirtmişti.