Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Belediye Başkanı Görbil Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Görbil Özcan, görev süresi boyunca ilçenin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve projelere öncelik verdiklerini belirtti. Özcan, istifa kararının siyasi bir değerlendirme sonucunda alındığını ifade etti. Açıklamasında kendisine destek veren vatandaşlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Özcan, belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi. İlçede devam eden yatırımlar ve planlanan projelerin sürdürüleceğini belirten Özcan, çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

SİYASİ YOL HARİTASI NETLEŞMEDİ

İstifanın ardından Özcan’ın görevine bağımsız olarak mı devam edeceği ya da farklı bir siyasi oluşumda yer alıp almayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.