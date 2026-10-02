Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Önceliklerinin siyasi makamlar, koltuklar veya siyasi hesaplar olmadığını belirten Çakıl, Çiftlik ilçesine daha iyi hizmet etmeyi ve vatandaşların beklentilerine karşılık vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Belediye meclis üyeleriyle süreci değerlendirdiklerini aktaran Çakıl, ortak karar doğrultusunda bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını belirtti.

“YOLUMUZA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Çakıl, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gelinen süreçte, partimizin içerisinde ortaya çıkan butlan yönetimi anlayışıyla yol yürümemizin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir.

Bu nedenle belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve ortak aldığımız karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bizim için değişmeyen tek şey Çiftlik’e olan sevdamız ve ilçemize hizmet etme sorumluluğumuzdur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Çiftlik’imizin ve Çiftlikli hemşehrilerimizin menfaatleri istikametinde çalışmaya devam edeceğiz.”