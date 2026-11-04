CHP’den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç YENİ Parti'ye katıldı. Boltaç'a YENİ Parti rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

YENİ Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boltaç, siyasette temel ilkesinin demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Boltaç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasette benim için esas olan, inandığım değerlerle tutarlı olmak, demokrasiyi ve halkın iradesini her koşulda savunmaktır. Bugün itibarıyla Özgür Özel ile paylaştığımız siyasi anlayışı ve ortak mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu karar, benim için yeni bir siyasi duruş değil, inandığım ilkeler doğrultusunda yürüdüğüm yolun devamıdır"