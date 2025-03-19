Marmaris’te Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü sırasında emniyet güçleriyle yaşanan tartışma, yeni bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, gösteri yürüyüşüne muhalefet suçlamasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Muğla’da büyük bir protesto dalgası yaşandı. CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan CHP’liler ve yurttaşlar, İmamoğlu’na destek için basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde Muğla Adliyesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Ancak adliye önüne ulaşan topluluk, polis barikatıyla karşılaşınca tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşanırken, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Biber gazından etkilenenler arasında siyasiler ve belediye başkanları da bulunuyordu. Müdahaleden nasibini alan isimlerden biri de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü oldu. Öfkelenen Ünlü, sinirlerine hakim olamayarak polis barikatına yöneldi. Öfkeli bir şekilde polis memurlarına “Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun!” sözleriyle tepki gösterdi. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Yaşanan gerginliğin ardından yetkililer, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.