Hakkari’nin Derecik ilçesinde belediye yönetiminde hareketli saatler yaşandı. Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkındaki hapis cezası ve buna bağlı kamu haklarından yoksun bırakılması kararının ardından Yeniden Refah Partili Mesut Tekin, 45 günlük geçici süreyle başkan vekili seçilmişti.

Sürenin dolmasının ardından bir kez daha başkan vekilliği seçimi yapılırken, Yeniden Refah Partisi'nde bulunan 2 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti. Yapılan yeni seçimde AKP'li meclis ütesi Rahim Can bu kez 11 meclis üyesinin 6'sının oyunu alarak Derecik Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Belediye Meclis Üyeleri İskender Erik ve Fesih Sıddık Ekinci hakkında ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimizin disiplin anlayışı, dava ahlakı ve teşkilat kuralları doğrultusunda; Derecik İlçesi Belediye Meclis Üyeleri İskender Erik, Fesih Sıddık Ekinci ve parti üyesi Reşit Ekinci hakkında, parti iç tüzüğünün disiplin hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk işlemi başlatılmıştır. Yeniden Refah Partisi; kişi merkezli değil, ilke ve teşkilat disiplini esaslı bir siyasi anlayışla yoluna devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."