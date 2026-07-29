

Tepe, yaptığı yazılı açıklamayla, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. Açıklamasında aldıkları kararın yerel yönetim anlayışlarında ve Cumhuriyetçi ile Atatürkçü çizgilerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirten Tepe, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Altınordu ailem, değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım; gençliğimin en güzel yıllarından itibaren çatısı altında büyüdüğüm, değerleriyle yetiştiğim ve rozetini onurla taşıdığım CHP, benim için her zaman büyük bir okul ve aile olmuştur. Bu büyük ailede bize duyulan güvenle önce Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçildiğim Gülyalımıza, 2024 yılından itibarense Altınordumuza hizmet etme onurunu yaşıyorum. Ancak bugün ülkemizin içinde bulunduğu tarihsel eşik, bizlere alışılmış kalıpların ötesine geçme, değişim cesaretini gösterme ve milletimizin yükselen sesine kulak verme sorumluluğunu yüklemektedir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in Grup Toplantısı’nda ifade ettiği, Türkiye’nin sıkıştığı dar siyaset parantezini kırma, gençlerin geleceğe inancını yeniden inşa etme ve kararlılıkla yeni bir yol açma vizyonu, bizim de yürekten katıldığımız, büyük bir inançla sarıldığımız ortak bir duruşun göstergesidir.

Bugün, birlikte yol yürüdüğüm ve Altınordu’ya hizmet etme sorumluluğu taşıdığım belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk, gençlerin hayallerini ertelemek zorunda kalmadığı, kadınların kendini güvende hissettiği, emeğin hak ettiği değeri gördüğü, hukukun üstün olduğu ve herkes için adaletin tesis edildiği bir Türkiye hayali içindir. Bu yolculukta Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümekten onur duyuyoruz.



Gelinen bu tarihi dönüm noktasında, büyük bir emek verdiğim, gençliğimi ve hayatımın önemli bir bölümünü adadığım CHP'den, CHP'li Altınordu Belediyesi Meclis üyelerimizle birlikte büyük bir hüzünle ama vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz. CHP çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarımıza, büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadınlarımıza ve partimize gönül veren herkese teşekkür ediyoruz.

Sayın Özgür Özel'in dile getirdiği gibi, hiçbir hukuksuzluk umudu teslim alamaz. Hiçbir siyasi mühendislik milletin değişim iradesinin önüne geçemez. Mücadelemiz kişilere karşı değil, umudu küçültmeye çalışan anlayışadır. Duvarlar umudu, Silivri zindanları adalet arayışımızı asla tutsak edemez. Silivri zindanlarında direnen, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dimdik duran Sayın Ekrem İmamoğlu’nun temsil ettiği sarsılmaz mücadele, bizlerin de yüreğinde taşıdığı en büyük inançtır.

Aldığımız bu karar yerel yönetim anlayışımızda Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimizde en ufak bir sapmaya neden olmayacaktır. Altınordu'da bugüne kadar olduğu gibi her siyasi görüşten hemşehrimizin bizlere olan desteğinin bilincinde olarak bundan sonra da kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, yalnız bırakmadan, adil, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, tüm hukuksuzluklara, adaletsizliklere ve demokrasi dışı her türlü girişime karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün bir vedadır. Ama aynı zamanda yeni umutların, yeni bir yürüyüşün ve yeni bir başlangıcın ilanıdır. En güzel deniz, henüz gidilmemiş olandır. Biz de inanıyoruz ki, en güzel yarınlar birlikte mücadeleyle kuracak olduğumuz yarınlardır. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun."