CHP'li Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve belediye meclis üyeleri, yayımladıkları ortak açıklamayla YENİ Parti'ye geçeceklerini açıkladı.

"Tarihin doğru tarafında yeni bir yolculuğa başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri, Cumhuriyet'in temel değerleri, laiklik ve demokrasi ekseninde halka karşı duyulan sorumluluğa vurgu yapıldı.

"ÖDÜN VERMEDEN DEVAM"

Ortak açıklamada, bugüne kadar sürdürülen ilkeli duruşun yeni dönemde de korunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün ve halkımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Yeni bir dönem, yeni bir yolculuk; ancak aynı değerlerle, aynı sorumlulukla ve aynı kararlılıkla" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Datça'ya ve yurttaşlara duyulan sevgi ile hizmet anlayışının yeni sürecin temelini oluşturacağı vurgulandı.

İLK ETKİNLİK YARIN DÜZENLENECEK

YENİ Parti'ye geçiş sürecinin ilk somut adımının yarın saat 11.30'da Datça Demokrasi Evi'nde düzenlenecek etkinlikle atılacağı belirtildi.

Etkinliğe YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ile Muğla milletvekilleri Av. Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici'nin katılacağı bildirildi.

YENİ PARTİ'YE GEÇECEK İSİMLER

YENİ Parti'ye geçeceği açıklanan isimler şöyle:

Datça Belediye Başkanı:

Aytaç Kurt

Belediye meclis üyeleri:

Tuna Özalp

Bekir Çümen

Mutlu Gündoğan

Filiz Aydeniz

Saffet Toksöz

Çiğdem Canbey

Şinasi Tugay Eser

Yüksel Temel

Melike Işıktekin

Yağmur Ülker