Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” iddialı soruşturması kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de arasında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişilerin evlerinde arama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 331 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği, soruşturmanın da bu iddiaya yönelik yürütüldüğü öne sürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmada ise Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirtildi.

Vahap Seçer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Özel: Burada ikiyüzlülük var

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Mersin operasyonu için CHP’ye de tepki gösterdi, “Biz siyasi operasyonlara karşı ayrımsız, net dururuz. Bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız, çok net bir şekilde. Bizim arkadaşlarımız, bize yakın siyasiler, bizim yol arkadaşlarımız operasyona uğradığında ‘Arınma, arınma’ diyenlerin; bize yakın arkadaşlar olunca ‘Bu davalar siyasi değil ki, bu davalar adli süreçler. O yüzden gitsinler, arınsınlar, hesap versinler’ diyenlerin heyet görevlendirmeleri ve buna tepki gösteren yaklaşımları ikiyüzlülüğün dik alasıdır” dedi.