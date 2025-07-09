Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammıyla, alkol ürünlerinde de yeni zamlar arka arkaya gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki büyük alkol grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuborg alkol grubuna yeni zamların yansıdığını belirtti. Yeni fiyatlar şöyle:
50 cl Depozitolu Şişe: 93 TL
50 cl Depozitosuz Şişe: 95 TL
33 cl Depozitolu Şişe: 68 TL
33 cl Depozitosuz Şişe: 80 TL
50 cl Kutu: 95 TL
33 cl Kutu: 80 TL
50 cl Tuborg Special Kutu: 117 TL
23,7 cl Tuborg Shot Special Kutu: 78 TL
35 cl Frederik Şişe: 100 TL